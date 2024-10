Getty e Calciomercato.com

Serie A, chi sono i giocatori che non hanno fatto neanche un minuto

Redazione CM

10 minuti fa

1

Che fine hanno fatto? Ci sono giocatori che dopo le prime sette giornate di campionato non hanno ancora mai visto il campo. Messi lì, in un angolino in attesa di minuti da mettere nelle gambe. Nuovi acquisti o giocatori già in rosa dalla scorsa stagione, portieri - abbiamo inserito solo quelli considerati dello stesso livello del titolare - ma non solo: in ogni ruolo c'è qualche calciatori rimasto nel dimenticatoio. E allora spazio ai desaparecidos.



Sfoglia la gallery per vedere chi sono i giocatori che non hanno giocato neanche un minuto in Serie A