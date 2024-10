Emergenza Juventus: anche Koopmeiners rischia lo stop, le alternative sulla trequarti

Da Koop a colpo il passo è stato più breve del previsto. E no: non è solo un gioco di lettere spostate, ma è una situazione da monitorare. Pure piuttosto seriamente. La Juve ha incassato l'ultima settimana prima della sosta con una serie di scossoni per cui fai fatica a restare in piedi: su tutti, l'infortunio di Bremer. Poco dopo c'è stato Nico.Il fattaccio risale anche per Koop alla partita con il, match in cui evidentemente i bianconeri hanno dato proprio tutto. Dopo una botta fortuita, l'olandese aveva proseguito la gara, sconfiggendo il dolore evidentemente con l'adrenalina del match.Così non sono sorti dubbi né al calciatore, né a Motta prima della partita con il Cagliari: Teun è partito titolare, salvo poi dover dare forfait praticamente a fine primo tempo della sfida dello Stadium.

Non riusciva a respirare,. Non spezzava il fiato. Anzi: gli mancava proprio.Teun ha poi deciso di raggiungere ugualmente il ritiro della selezione olandese, dove è stato sottoposto ad alcuni controlli, che non hanno dato l'esito sperato. "Il centrocampista soffre di dolori dovuti a un infortunio - l'esito dei test di Zeist -. Gli esami medici hanno dimostrato che le prossime partite di Nations League saranno troppo ravvicinate per permettergli di essere a disposizione”.

Al momento non sono ancora certi i tempi di recupero., e se sarà il caso di intervenire, ed eventualmente capire il "come" intervenire.. L'obiettivo Inter è probabilmente il più percorribile, con buona pace di Thiago, chiamato a trovare un'altra soluzione d'emergenza.Senza Teun,. Per Motta potrebbe essere l'occasione di rispolverare Kenanin quel ruolo, magari tornando ad agire con Mbangula a sinistra e Weah a destra, come fatto nella prima giornata di campionato (in Champions ci sarà Conceicao). L'alternativa resta, oppure: sono loro, gli altri "dieci" di Thiago Motta. Con interpretazioni diverse, ma uguale inclinazione alla giocata di qualità.