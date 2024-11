Serie A, Como-Monza LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Maldini! La decisione su Strefezza

Getty Images

Mai, nella storia del calcio italiano, il derby lombardo trasi era giocato in Serie A come invece accadrà due volte nella stagione 2024/25: la prima è oggi, gara di andata al Sinigaglia. Dopo 13 giornate di campionato, si tratta a tutti gli effetti di una sfida salvezza, con lariani e brianzoli in zona rossa davanti solo al Venezia in classifica. Cutrone e Paz da una parte, Djuric e Maldini dall'altra sono in cerca di gol vitali per le squadre di Fabregas e Nesta.

: Audero; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.: Turati; Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. All. Nesta.