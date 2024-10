AFP via Getty Images

Serie A, continua il Retegui-show: staccato Vlahovic nelle quote capocannoniere

19 minuti fa



Ancora Mateo Retegui. Il bomber dell’Atalanta con la doppietta al Verona arriva a 10 gol in 9 giornate e stacca tutti in vetta alla classifica dei bomber. L’ennesimo centro del centravanti nerazzurro ha convinto i bookie: “El Chapita” è ora primo in lavagna per il titolo di capocannoniere, con la quota scesa da 4 a 2,50 in una sola settimana, staccando Dusan Vlahovic, a segno a San Siro contro l’Inter, ora visto a 3,75 su Planetwin, seguito da Marcus Thuram a 4,75. Continua il periodo no di Lautaro Martinez, fermo a 2 centri stagionali e senza gol in casa dal febbraio scorso: si gioca a 7 il bis del “Toro”, stessa quota dell’ex compagno di reparto Romelu Lukaku