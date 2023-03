Verifica poteri. Comunicazioni del Presidente. Comunicazioni dell’AD. Manifestazioni di interesse da parte di investitori: informativa. Riforme organizzative: informativa. Supercoppa. Ripartizioni Diritti AV: quota abbonamenti e biglietti per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 (art. 8 del DPCM 1° marzo 2018) quota audience certificata per la stagione sportiva 2022/2023 (art. 9 del DPCM 1° marzo 2018). Paracadute. Varie ed eventuali

linea di credito “a livello di campionato”, ovverosia un finanziamento che verrebbe distribuito tra i vari club. investimento che comporterebbe l’ingresso del fondo all’interno del capitale della media company della Serie A. combinare capitale e debito, con un contributo a livello di capitale inferiore, perché la media company in cui entrerebbe il fondo avrebbe in mano soltanto la gestione dei diritti tv e commerciali a livello internazionale.

Prenderà il via oggi a partire dalle ore 14 l'ennesima assemblea della Lega Serie A che avrà al centro delle discussioni i diritti tv. Sarà un'assemblea infuocata perché le tensioni fra l'amministratore delegato De Siervo e il presidente Casini sono rientrate nei fatti grazie alla mediazione di Lotito e Marotta, ma ora dovrà reggere anche nel confronto con le altre società. Nel mezzo sia le offerte proveniente da banche d'affare e fondi d'investimento che vogliono spingere per l'acquisto di percentuali della media company, sia la ripartizione dei diritti tv (anche in base all'audience aggiornata) per la stagione in corso e per la prossima.Sarà il tema più caldo perché, come svelato da Reuters, sono state avanzate tre diverse tipologie di offerte di finanziamento.Fra i I fondi e le banche interessate a entrare in affari con la Serie A ci sono: Citi, Goldman Sachs, JPMorgan e Barclays che sono i finanziatori, poi ci sono le società di private equity Apollo, Apax, Carlyle, Three Hills Capital Partners e Searchlight.