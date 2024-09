Serie A femminile, l'incredibile caso del Pomigliano Women: avances sessuali, stipendi non pagati e non solo

, formazione che fino alla passata stagione militava nella Serie A femminile, retrocedendo in B e decidendo successivamente di non iscriversi per questioni economiche. Portando di fatto alla conclusione di un'esperienza che, tra mille difficoltà, aveva consentito alla società campana di disputare la massima serie per tre campionati consecutivi. Peccato chein tutta la sua chiarezza.Sono diverse le testimonianze e lein un luogo di lavoro.– ma le tesserate hanno conservato copia degli originali per poter provare le proprie contestazioni – oltre ad una gestione dell'assistenza medica fuori da ogni regola. Quando le calciatrici di Pomigliano subivano un infortunio, le spese per curarsi erano prevalentemente a loro carico, senza che il club se ne facesse carico., quelle legate a comportamenti del tutto lontani dalla professionalità e dal rispetto delle atlete che alcuni dirigenti avrebbero messo in atto., motivate dal dover mostrare le abitazioni a futuri inquilini. Il report, dal titolo "Pomigliano, storia di un club da incubo", ha ovviamente avuto un'eco enorme a livello internazionale e faciliterà il lavoro dell'Assocalciatori italiana per consentire alle ragazze di recuperare gli stipendi arretrati non versati dalla proprietà di Pomigliano.