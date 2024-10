AFP via Getty Images

si affrontano alle 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel posticipo che chiude laI rossoneri di Paulo Fonseca, reduci dalla sconfitta di Leverkusen in Champions League, cercano il riscatto e vanno a caccia della quarta vittoria di fila in campionato che permetterebbe di scavalcare la Juventus e riportarsi al secondo posto alla pari dell'Inter.I viola di Raffaele Palladino invece, dopo il successo contro The New Saints in Conference League, vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria sulla Lazio e il pareggio contro l'Empoli nell'ultimo turno di campionato.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Fiorentina - Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Bove; Kean.. Palladino.: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham.. Fonseca.