Fiorentina-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Milan è l'ultimo match della settima giornata di Serie A 2024-2025. Il fischio d'inizio è fissato per domenica 6 ottobre alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina ancora alla ricerca di sé stessa arriva dalla vittoria sofferta contro il TNS e ora vuole dire la sua in una partita attesissima in un Franchi sold-out. Il Milan viene da due vittorie in campionato contro Inter e Lecce ma si è arreso contro il Bayer Leverkusen in Champions



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING – Fiorentina-Milan, calcio d'inizio alle ore 20:45 di domenica 6 ottobre allo stadio Franchi di Firenze sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

LE ULTIME – Un solo indisponibile in casa Fiorentina. Si tratta di Mandragora per cui si prospetta un lungo stop, Palladino è pronto a riproporre una mediana più muscolare con Bove in mezzo. Per il resto, tornano i titolarissimi e la difesa a tre. Il Milan non potrà contare sullo squalificato Bartesaghi, oltre agli indisponibili Bennacer, Florenzi e Sportiello. Testa a testa fra Calabria ed Emerson Royal sulla destra, confermatissimo Abraham davanti

De Gea; Quarta, Comuzzo, Ranieri; Dodô, Adli, Bove, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean. All. PalladinoMaignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca