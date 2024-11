Getty Images

Non solo Europa e Conference League in campo in questo giovedì sera, c'è spazio anche per lac'è, una sfida che mette in palio punti importanti per la lotta salvezza. Squadre appaiate a 9 punti: i rossoblù di Alberto Gilardino hanno rotto il digiuno di vittorie (lungo otto partite) battendo il Parma al Tardini nell'ultimo turno; in grande difficoltà i lariani di Cesc Fabregas, un punto nelle ultime cinque giornate.: Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti.. Gilardino.

: Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Da Cunha, Engelhardt, Paz; Strefezza, Cutrone, Fadera.. Fabregas.