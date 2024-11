Getty Images

Perché Genoa-Como si gioca giovedì?

Redazione CM

10 minuti fa



In vista della prossima finestra per le nazionali (11-19 novembre), la 12ª giornata di Serie A sarà spalmata tra giovedì 7 e domenica 10 - e non tra venerdì e lunedì - con il turno che si aprirà con la sfida tra Genoa e Como, in programma al Ferraris giovedì alle 20.45. La partita tra gli uomini di Gilardino e quelli di Fabregas quindi si disputerà mentre la Lazio sarà impegnata nel match di UEFA Europa League contro il Porto.



La giornata si concluderà nella serata di domenica 10, con il big-match di San Siro tra Inter e Napoli.