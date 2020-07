Obiettivo secondo posto. Dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina, l'Inter vuole ritrovare la vittoria per puntare alla seconda piazza attualmente occupata dall'Atalanta (+2). I nerazzurri sono di scena a Marassi, contro un Genoa galvanizzato dal fondamentale successo nel derby contro la Samp. Una vittoria che ha permesso al Grifone di portarsi a +4 sul Lecce terzultimo, ma è vietato abbassare la guardia. Per Conte, inoltre, la sfida del Ferraris è uno degli ultimi test prima della full immersion europea: si parte il 5 agosto con la gara da dentro o fuori contro il Getafe.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sono 105 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 54 i successi nerazzurri, 29 i pareggi e 22 le vittorie rossoblu. L'Inter ha conquistato le ultime tre gare contro il Grifone, con un punteggio complessivo di 13-0. I padroni di casa, tuttavia, hanno vinto cinque delle ultime sette sfide giocate a Marassi contro i milanesi. Bilancio positivo anche per Antonio Conte, che contro il Genoa non ha mai perso in Serie A (4 vittorie, 3 pareggi).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Genoa: Perin; Zapata, Romero, Goldaniga, Criscito; Rovella, Behrami, Jagiello, Ankersen; Favilli, Pinamonti



Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro



