è tutto pronto per il, che si giocherà stasera alle ore 20.30. Una sfida che arriva in un, distanti una dall’altra in classifica solo un punto. Reduci da una striscia negativa molto simile, per Juric e Giampaolo sarà vietato fallire: la gara si presenta già come una sfida decisiva, che potrà indirizzare in un modo o nell’altro la stagione delle due squadre. Tutti convocati nei padroni di casa mentre nei blucerchiati non ci saranno Barreto e Linetty, il primo per infortunio e il secondo per squalifica.- Queste le statistiche in vista del derby della Lanterna fornite da Opta: “Il Genoa ha vinto solo uno degli ultimi nove derby di Serie A contro la Sampdoria (2N, 6P). Il Genoa non ha trovato il gol negli ultimi tre derby di campionato disputati: è già il periodo più lungo senza segnare per il Grifone contro la Sampdoria. Il Genoa ha perso tutti gli ultimi cinque derby giocati in casa in Serie A e in quattro di questi non ha trovato la via del gol. È da aprile del 2013 che non c’è un cartellino rosso in un derby di Genova in Serie A (10 partite), quando nei precedenti nove confronti ce ne erano stati nove. Il Genoa con Juric in panchina ha raccolto due punti in cinque partite, ne aveva raccolti nove nelle precedenti cinque con Ballardini in panchina. La Sampdoria è uscita sconfitta nelle ultime tre giornate di Serie A, subendo sempre almeno tre gol: non perde quattro partite di fila nello stesso campionato da settembre 2016. Il Genoa è la formazione che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questo campionato (11). Sampdoria (154) e Genoa (145) sono le due squadre che hanno vinto più contrasti nel campionato in corso”.