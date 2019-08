Manca poco al gong finale. Le porte dello Sheraton Milan San Siro, sede dell'ultimo giorno di mercato, stanno per chiudersi: chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Contratti da depositare in extremis (vero Diego Milito?), connessioni che saltano e fanno sfumare affari (vero Mino Raiola?), affari che non lasciano il segno (vero Bendtner?). Lo show sta per cominciare, con una Serie A che qualche colpo in serbo lo ha ancora. Ma quali sono i giocatori più costosi del campionato italiano?



Due arrivi di qualità assoluta, come Matthijs de Ligt e Romelu Lukaku, qualcuno che è rimasto sul 'groppone' come Dybala e, soprattutto, Mauro Icardi. La Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 giocatori più costosi della Serie A. E sì, non c'è neanche un giocatore del Milan, che vede in Donnarumma il più caro e solo al tredicesimo posto, davanti ad Alessio Romagnoli. Ah, Icardi è in top 3.