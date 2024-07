Redazione Calciomercato

Serie A, i calciatori alle Olimpiadi di Parigi 2024: Bologna e Venezia i club più rappresentati

Redazione CM

16 minuti fa



C'è anche un po' di Serie A alle Olimpiadi di Parigi 2024. Mercoledì 24, due giorni prima della cerimonia d'apertura dei Giochi, prende il via il torneo di calcio maschile.



Francia e Argentina sono le due nazionali favorite, soprattutto l'Albiceleste che può contare stelle del calibro di Julian Alvarez.



Non ci sarà l'Italia, ma non mancheranno giocatori militanti in Serie A a rappresentare il massimo campionato nel prestigioso torneo olimpico: Bologna e Venezia sono i due club più presenti in questo senso.