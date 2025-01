Serie A, i calciatori più costosi a bilancio: Vlahovic, Lukaku, Lautaro, ma anche Douglas Luiz e... Arthur

Alle sue spalle troviamo un altro attaccante, ovverosia Romelu Lukaku. Sui valori del centravanti del Napoli, così come per altri suoi attuali compagni di squadra, pesa però la decisione del club partenopeo di ammortizzare i cartellini dei calciatori a quote decrescenti, con una somma maggiore nel primo anno di contratto e cifre a scendere per gli anni successivi (le quote variano in base alla durata dell’accordo tra giocatore e club). Per questo motivo un nuovo acquisto tende a pesare di più sui conti della società nella prima stagione, rispetto a un calciatore già presente da tempo in rosa. Un sistema che da un lato appesantisce i costi nel breve periodo, mentre dall’altro consente di registrare plusvalenze più alte anche in caso di cessione dopo poco tempo. In tal senso, infatti, Lukaku ha un costo a bilancio pari a circa 22,8 milioni di euro, di cui in particolare 15 milioni legato all’ammortamento: valore quest’ultimo che scenderà a 9 milioni nella stagione 2025/26, proprio per il tema delle quote decrescenti.