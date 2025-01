Inter, Frattesi ancora in panchina: il punto fra Napoli e Roma

. Come in occasione della trasferta vinta domenica a Venezia,nella formazione titolare anche nel recupero di campionato in programma stasera a San Siro contro il Bologna. Il centrocampista ex Sassuolo non gioca una partita dal primo minuto in Serie A dalla trasferta dello scorso 30 ottobre a Empoli, quando segnò una doppietta.L'Inter preferirebbe tenerlo almeno fino al termine di questa stagione. Ma, se il calciatore dovesse spingere per essere ceduto subito, sarebbe anche disposta ad accontentarlo. A patto che per lui arrivi un'offerta all'altezza, con una base da

Frattesi tornerebbe volentieri in maglia giallorossa, dove avrebbe più spazio con: "E' tornato ad allenarsi sul campo, deve aumentare i carichi di lavoro. Ora deve riprendere il passo e spero di riaverlo in gruppo dalla prossima settimana. Un conto è averlo disponibile e uno no.

Classe 1999 arrivato per 31,4 milioni di euro dal Sassuolo (che a sua volta sempre nel mercato estivo del 2023 aveva acquistato dall'Inter l'attaccante Samuele Mulattieri per 5,3 milioni di euro)Finora ha collezionato 64 presenze in maglia nerazzurra con 11 gol, 8 assist e 4 cartellini gialli.