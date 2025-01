Serie A, Inzaghi è il "Coach of the Month" di dicembre

Getty Images

L'allenatore dell'Inter,è stato premiato dalla Lega Serie A con il premiodi dicembre. L'allenatore nerazzurro ha vinto il premio di allenatore del mese grazie ai risultati ottenuti nelle giornate dalla 15esima alle 18esima in cui sono arrivati quattro vittorie importantissime. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. La consegna del trofeo avverrà nel pre- partita di Inter-Bologna, in programma mercoledì 15 gennaio 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

“Nel mese di dicembre l’Inter di Simone Inzaghi ha avuto un rendimento eccellente, in quattro partite ha collezionato altrettante vittorie con 14 reti segnate e una sola subita. Il tecnico interista si conferma ancora una volta un maestro di costanza e solidità, guidando i suoi ragazzi in una striscia di 13 risultati utili consecutivi in campionato, senza mai abbandonare la sua idea di calcio spettacolare. Il grande ritmo che l’Inter e le altre pretendenti al titolo stanno imprimendo al torneo sta rendendo anche quest’anno la lotta imprevedibile e avvincente, garantendo quella competitività che è ormai un elemento precipuo e distintivo della Serie A rispetto alle altre grandi Leghe europee”