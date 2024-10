Juventus, il ct della Serbia: "Vlahovic può superare Haaland". E spiega il motivo della non convocazione

La pausa nazionali bussa alla porta e molti giocatori si preparano a partire per raggiungere le rispettive rappresentative, con molti impegni internazionali in programma nelle prossime due settimane. Nel contingente della, che affronterà Svizzera e Spagna,, che rimarrà al lavoro con la. A spiegare questa scelta è lo stesso ct serbo Dragan Stojkovic, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale azzarda anche un paragone con. Queste alcune delle sue dichiarazioni:"È una decisione concordata con lui. A settembre aveva chiesto di poter essere esentato dalla nazionale perché aveva problemi familiari e 10 giorni fa, quando ci siamo sentiti, mi ha detto che non li aveva ancora risolti e la sosta era l'unico momento nel quale poteva dedicargli tempo. Così abbiamo valutato insieme che la scelta migliore fosse quella di non convocarlo nemmeno sta volta".

"Incomprensioni? Assolutamente no, il contrario: abbiamo deciso insieme. Chi non ci crede lo domandi a Dusan. L'ultima volta è successa una cosa analoga con Mitrovic. Aspetto Vlahovic per le gare di novembre con Svizzera e Danimarca, l'ho detto anche a lui. Dusan ci spera, vediamo"."È molto contento del club e della squadra, ora lo sarà di più dopo 4 gol in pochi giorni. Indossare la 9 della Juve è una responsabilità importante. Bello vederlo così""Se può raggiungere Haaland? Magari lo supererà, dipenderà da Dusan e da Haaland".