La seconda giornata di Serie A prosegue con gli anticipi Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento. Di seguito gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com.



Cagliari-Lazio (sabato 26 settembre, ore 18.00)

ARBITRO: MASSA

ASSISTENTI: DE MEO – FIORE

IV: DI MARTINO

VAR: CHIFFI

AVAR: PAGANESSI



4' In occasione del gol del vantaggio della Lazio Marusic, che fornisce l'assist a Lazzari, parte in posizione regolare, così come regolare è la posizione di Lazzari.





Sampdoria-Benevento (sabato 26 settembre, ore 18.00)

ARBITRO: DIONISI

ASSISTENTI: RANGHETTI – BERTI

IV: SERRA

VAR: DOVERI

AVAR: PASSERI