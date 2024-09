Redazione Calciomercato

Serie A, la MOVIOLA LIVE: rigore netto per il Verona, dubbi sul rosso a Lazovic

Redazione CM

12 minuti fa



Como-Verona è una sfida di questa domenica di A. Di seguito tutti gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



COMO-VERONA h.15.00



ARBITRO: Giua

ASSISTENTI: Berti e Cortese

IV: Arena

VAR: Marini

AVAR: Massa



64' - ROSSO PER SUSLOV! Scontro violento tra Suslov e Fadera, Giua estrae il secondo giallo per lo slovacco. Verona in dieci, ma decisione dubbia, poiché l'intervento falloso sembra essere del giocatore del Como



50' - CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Step on foot e Giua viene richiamato al monitor per l'intervento precedente di Sergi Roberto su Lazovic: assegnata la massima punizione per gli ospiti e giallo per Sergi Roberto