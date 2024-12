Lazio, Castroman: "Oggi vendo santini. Mancini? Mai sincero, gli tirai una maglia in faccia"

Getty Images

è un nome da sempre caro ai tifosi dellae che per sempre resterà tale. Pur essendo stato poco più di unain maglia biancoceleste, il ricordo dell’argentino si lega inevitabilmente al suoCastroman ha giocato a Roma tra il 2001 e il 2003 prima di passaree quindi tornare in patria,Oggi 44enne l’ex calciatore ha parlato a La Gazzetta dello Sport e ricordato alti e bassi della sua carriera.Firmavo accordi per farmi pagare in dollari e mi rifilavano i pesos. Il mio sogno? Diventarea tempo pieno. Ho una bella famiglia, lae due figli che tifano Lazio. I gol più belli che ho fatto. Ho un diploma daFaccio un po' di tutto:, il. In città ho alcuni appartamenti. Quando c'è da ristrutturare aiuto i ragazzi. È il mio antistress". Nella sua città natale, Castroman vende, la patrona dell'Argentina.

Il destro da fuori, l'esultanza, l'abbraccio di una curva, il 2-2 sul tabellone. ERicordo anche la festa nel dopo partita, su una terrazza. I tifosi mi fecero vedere un video con tutti i gol del derby, fino al mio. Ho i".Difficile il suo rapporto con Roberto, allenatore della Lazio nella sua seconda stagione in Italia e col quale ebbe diversi. “Non è mai stato. Nell'estate del 2003 mi escluse dalla squadra, ma prima del turno preliminare dicontro ilmi richiamò perché si era accorto di avere diversi. Quando mi chiese di giocare io. Pochi giorni dopo andai a Udine".