Papu Gomez: "Nessuno più forte dell'Atalanta, può vincere lo Scudetto. Avrei voluto giocare nel Napoli”

22 minuti fa



L'ex capitano dell'Atalanta Alejandro "Papu" Gomez, attualmente svincolato, ha parlato ai microfoni di Tele Lombardia del suo futuro, annunciando un imminente ritorno in campo a 36 anni. Tra gli argomenti trattati, anche la corsa Scudetto in Serie A. Queste le sue dichiarazioni principali:



“Tornerò a giocare in Italia o in Spagna. Mi sarebbe piaciuto giocare nel Napoli. L’Atalanta può tranquillamente vincere il campionato. Non vedo squadre più forti della Dea in giro in Italia. L’unica che può darle fastidio è l’Inter".