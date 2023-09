Un po' di numeri, dopo tre giornate di Serie A. Arrivati alla prima pausa, che vedrà la Nazionale di Luciano Spalletti impegnata in due incontri per le qualificazioni agli Europei del 2024 (con Macedonia del Nord e Ucraina), abbiamo una classifica guidata da Inter e Milan, che alla ripresa si sfideranno per il primato solitario in un attesissimo derby della Madonnina. Al di là della classifica che conta di più, quella dei punti, vediamo dopo 270 minuti di gioco qualche altra classifica, legata ad aspetti specifici del gioco.



Grazie ai dati della Lega di Serie A, vediamo chi guida le classifiche in queste specialità: POSSESSO PALLA, PARATE, GOAL, ASSIST, TIRI, PALI E TRAVERSE, CALCI D'ANGOLO, FUORIGIOCO.



