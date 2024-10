Getty Images

Big match a San Siro per la decima giornata di Serie A: alle 20.45 si affrontanoI rossoneri di Paulo Fonseca, 14 punti, tornano in campo dopo lo stop forzato per il rinvio della partita con il Bologna (nona giornata): caccia alla terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Udinese e Club Brugge (Champions League). Non ci sono gli squalificati Theo Hernandez e Reijnders, out Gabbia eGli azzurri di Antonio Conte invece sono primi in classifica con 22 punti e cercano il quinto successo di fila, il nono risultato utile consecutivo, per continuare la cavalcata.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Milan - Napoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata.. Fonseca.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.. Conte.