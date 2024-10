Repubblica - Napoli sorpreso dalla scelta di Colombo per arbitrare la sfida col Milan

Getty Images

sarà arbitrata da, fischietto della sezione di Como che sarà aiutato in sala Var dall'arbitro Valerio Marini e Federico La Penna entrambi della sezione di Roma 1. Una designazione quella del designatore arbitrale Rocchi che ha subito fatto discutere in un primo momento soprattutto i tifosi rossoneri che però non sono gli unici ad aver espresso delle perplessità.In prima battuta, come detto, sono emersi i precedenti negativi ottenuti in carriera dal fischietto comasco con il. I rossoneri non hanno mai vinto, una delle sconfitte è arrivata nel derby di aprile, quello della seconda stella vinta dall'Inter e con le espulsioni di Dumfries, Theo Hernandez e Calabria e infine con il precedente dello scontro con Maldini nel Milan Primavera che gli costò un'inibizione di due mesi.

Oggi però, come riporta Repubblica, anche dal Napoli filtra perplessità per la scelta di dare un match così importante per la squadra in chiave scudetto ad un arbitro lombardo. C'è addirittura chi, in città, invoca già la designazione di Guida che è della sezione di Torre Annunziata per la gara di ritorno.