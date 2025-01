Getty Images

Venezia ed Empoli aprono l'ultimo turno del girone d'andata di Serie A, il primo del 2025. Al Penzo la squadra di Eusebio Di Francesco cercherà di ottenere la seconda vittoria in tre partite per avvicinare in classifica proprio i toscani che, invece, arrivano da tre k.o. consecutivi. I padroni di casa hanno 13 punti, 19 quelli degli ospiti che, però, devono stare attenti a non farsi risucchiare dalla lotta per non retrocedere. Una vittoria del Venezia potrebbe riaprire la questione. Di Francesco punta su Oristanio e Pohjanpalo, D'Aversa risponde con la coppia Esposito-Colombo.

IL TABELLINO



Venezia-Empoli



MARCATORI:



FORMAZIONI UFFICIALI



VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Ellertsson, Nicolussi, Busio, Carboni; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.



EMPOLI: in attesa



AMMONITI:



ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata



