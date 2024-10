Monza, Nesta: "Io a rischio? Venderò cara la pelle. Mota recuperato. Arbitro di Roma? Magari tifa Lazio..."

Getty Images

L'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che vedrà il club brianzolo, in grande difficoltà, affrontare la Roma in un non semplice scontro.- "L'idea è nata proprio in ritiro e l'abbiamo decisa insieme. Un qualcosa che può servire, vedremo”“E' una partita importante solo per la classifica a prescindere da chi affrontiamo. Dobbiamo dare un segnale proprio alla classifica. Servirà essere lucidi perchè la vittoria ci darebbe molto”“Io faccio il mio lavoro e venderò cara la pelle per cercare di risollevarmi. Il modulo che useremo? A volte faccio delle scelte a seconda di alcune indisponibilità. Dipende anche dal periodo, quando saremo tutti al cento per cento vedremo se cambieremo"

“Non guardo i social, l'ufficio stampa mi manda qualcosa. Noi dobbiamo pensare solamente alla vittoria”“Li abbiamo studiati, è una squadra che pressa forte e hanno una loro identità. Ivan Juric è un grande allenatore, mi piace molto. Pisilli? Si vedeva già in Primavera che era forte. E' un talento, questi giovani ora devono confermarsi a questi livelli”"Ha pranzato con noi, ci ha detto che dobbiamo svegliarci in modo positivo”"Recuperiamo Birindelli, Ciurria sta benino e vediamo se portarlo in panchina o meno. Sta andando meglio. Sensi e Gagliardini invece sono out, Mota è recuperato".

"La crescita di Daniel Maldini? Sta crescendo molto, sono contento che vada con l'Italia perchè lo ritengo un calciatore speciale"."Il portiere? Turati è il nostro titolare, Pizzignacco tra qualche anno lo diventerà""L'arbitro sarà Federico La Penna di Roma 1. Cosa ne penso? Magari è della Lazio (ride). A parte le battute non penso a queste dinamiche”