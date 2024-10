Simone Gervasio

Monza e Venezia si giocano tanto, tantissimo.punta a dare continuità al 3-0 rifilato alche ha consentito ai brianzoli di staccarsi, momentaneamente, dagli ultimi tre posti e di portarsi a sette punti. Con tre lunghezze di vantaggio su unche ha ottenuto appena una vittoria nelle prime otto giornate.per non complicare ulteriormente una classifica pessima.Nel Monza spazio a Caprari insieme a un Dany Mota in grande forma dietro Djuric. Con Pessina che arretra a centrocampo. Il Venezia conferma Filip Stankovic in porta e propone la difesa a quattro. Fiducia a Ellertsson in mezzo al campo, con Busio e Oristanio alle spalle di Pohjanpalo

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui la diretta su Dazn

SEGUI SU DAZN

Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric.Nesta.Stankovic; Haps, Idzes, Svoboda, Zampano; Duncan, Andersen, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All.: Di Francesco.