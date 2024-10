Parma, le pagelle di CM: Bonny stavolta tradisce, Coulibaly maldestro. Ci pensa Charpentier

Getty Images

: non è preciso nelle uscite, sembra un suo difetto in generale. Incolpevole sul gol, deviazione troppo ravvicinata.: ancora una volta un episodio negativo lo vede diretto interessato, dopo le espulsioni ecco l'autogol.: tiene bene su Colombo, giallo speso nel finale.: giallo pesante al quarto d'ora, ma lo gestisce bene.: sta recuperando la sua miglior condizione, bello l'assist con cross basso per Charpentier dopo 80 minuti.: solita gara di classe, serve un volo di Vasquez per negargli il gol su punizione. (84' Camara sv)

: sottotono e ammonito, viene sostituito presto. (55': aggiunge dinamismo): gran botta sulla traversa nel primo tempo, positivo il suo apporto alla manovra offensiva. (55': va a velocità doppia, si conquista il rigore che Bonny sbaglia): lavora sporco, cala alla distanza.: è fuori forma e si vede. (46': la sua girata vale un punto): non gioca male, ma sbaglia il rigore che poteva valere 3 punti. (84': recupera un punto, ne meritava tre. Manca la chance di festeggiare il rinnovo con una vittoria, alla lunga tutti questi rimpianti potrebbero pesare ma le mosse sono corrette.