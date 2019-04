La Juventus deve sperare in unaper festeggiare già stasera la vittoria dello scudetto, altrimenti il discorso sarà rimandato. Di fronte al San Paolocontro quella di Prandelli.a 63 punti e nell’ultima sfida dell’infrasettimanale ha perso 2-1 contro l’Empoli; in precedenza erano arrivate le due vittorie consecutive contro la Roma e l’Udinese. Il Genoa è a caccia di tre punti per tenere le distanze dalla zona retrocessione: il Bologna - impegnato domani nel posticipo contro il Chievo - è 6 punti sotto al Grifone in classifica.. Dirige il match l’arbitro Fabrizio Pasqua.- Queste le statistiche fornite da Opta per il match:, tra le squadre attualmente nel massimo campionato solo contro il Cagliari i partenopei vantano una striscia di imbattibilità più lunga (17 gare). Il Napoli ha vinto gli ultimi quattro confronti di Serie A contro il Genoa: non aveva mai ottenuto più di tre successi consecutivi contro i liguri nella competizione. Il Napoli ha perso due delle ultime cinque partite di Serie A: tante sconfitte quante nelle precedenti 22 - i partenopei non perdono due gare consecutive di campionato da ottobre 2016. Il Napoli ha subito gol (quattro reti) nelle ultime due partite al San Paolo in Serie A: in questo campionato non ha mai incassato gol in tre match casalinghi di fila.Il Genoa non ha segnato alcuna rete nelle ultime tre trasferte di campionato, non rimane a secco per quattro match esterni consecutivi in Serie A da maggio 2017. Il Napoli ha realizzato 14 reti da fuori area in questo campionato: è la squadra che ne ha segnate di più dalla distanza., mentre il Genoa è la squadra che ha perso più trasferte da situazione di vantaggio (tre su cinque).