Napoli-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(domenica 24 novembre 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:00) sarà uno dei match della tredicesima giornata di campionato in Serie A. Dopo il pareggio di San Siro contro l'Inter, la squadra di Antonio Conte si presenta al match del Maradona mantenendo ancora il primo posto in classifica. Di fronte ci sarà la nuova guida tecnica di Claudio Ranieri, che avrà il compito di risollevare i giallorossi, vista la posizione in classifica fortemente deludente (appena a +4 sulla terzultima).Partita: Napoli-RomaData: domenica 24 novembre 2024.

Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno.Streaming: DAZN, NOW TV, Sky Go.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte(4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Soulé, Cristante, M. Kone, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

- È il momento di ritrovare Lobotka dal primo minuto per Antonio Conte, dopo lo stop delle ultime settimane. C'è stata apprensione in questi giorni per quanto riguarda le condizioni di McTominay e Lukaku, che - salvo sorprese - saranno regolarmente in campo. Ancora da valutare la situazione Olivera, che dopo un lungo viaggio di rientro dagli impegni con il suo Uruguay, è tornato ad allenarsi solo nella giornata di giovedì. Tre giorni a disposizione per essere al meglio, ma dovrebbe essere anche lui del match. Dall'altro lato Ranieri rivede Dybala, che però presumibilmente partirà dalla panchina dopo i problemi muscolari. Occhio a Hummels, pienamente recuperato. Saranno out Saelemaekers, Shomurodov e presumibilmente anche Hermoso.

- Napoli-Roma è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels". Napoli-Roma sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno.- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account. Sarà possibile seguire il match anche su SkyGo.

- Telecronaca affidata a Riccardo Mancini con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.