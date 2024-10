Getty Images

Roberto D'Aversa torna a: il tecnico che sta facendo impressione con l'e la sua organizzazione difensiva è di scena oggi al Tardini contro i ducali che ha allenato dal 2016 al 2021. Oggi alla guida degli emiliani c'è Fabio Pecchia, fresco di rinnovo di contratto fino al 2027. Le due squadre si affidano molto ai giovani, interessantissimi i confronti fra Goglichidze e Man, fra Bernabè e Fazzini e fra Bonny e Colombo.La scelta per sostituire l'indisponibile Esposito, nell'Empoli, ricade su Solbakken, mentre Viti riesce ad essere del match dal primo minuto. Per il Parma, Cancellieri batte Almqvist e Mihaila per il ruolo di ala sinistra, tutto confermato il resto con Delprato ancora centrale di difesa al fianco di Balogh.

Suzuki; Coulibaly, Balogh, Delprato, Valeri; Bernabè, Hernani; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All.: Pecchia.Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo. All.: D'Aversa.