Parma, ufficiale il rinnovo di Pecchia. Krause: "L'uomo giusto per il nostro futuro". La nuova scadenza

: l'ufficialità della decisione della società emiliana di prolungare il rapporto con il tecnico che l'ha riportata in Serie A è arrivata direttamente dalla bocca del presidente Kyle Krause, ospite alla CBS:"Sono entusiasta di annunciare cheè stato ed è un asset importante per la nostra visione, ha un ruolo importante in quello che vogliamo costruire; il nuovo accordo arriverà. Penso che tutto questo sia da ascrivere alla collaborazione positiva con il club, con me, è una bella persona. E' evidente ciò che ha fatto dal punto di vista di coesione della squadra, di performance e anche tatticamente. E' l'uomo giusto per il nostro futuro, rinnoviamo così l'impegno con lui e per la prima squadra maschile del Parma Calcio, continuiamo a crescere con stabilità"

Nessun fondamento, dunque, per le voci che volevano Pecchia traballante dopo un avvio caratterizzato da tanta bella proposta di gioco, ma anche da alcune sconfitte cocenti come i 2-3 subiti in casa da Udinese e Cagliari. Pecchia, che ha avuto un grande impatto sul mondo crociato dopo quanto di buono fatto a Cremona con la promozione della Cremonese in Serie A un paio di stagioni or sono, ha fatto breccia nel cuore del mondo Parma e lo stesso Krause ha creato hype attorno alla news con un post su X che lasciava intendere cosa avrebbe poi annunciato. Il prossimo impegno del Parma è proprio in casa, domenica all'ora di pranzo contro l'Empoli di Roberto D'Aversa.