Laprosegue con uno scontro delicato in chiave salvezza:si giocaallo Stadio Ennio Tardini.I ducali di Fabio Pecchia arrivano dal ko con l'Inter e hanno 15 punti in classifica, 3 in più dell'Hellas di Paolo Zanetti che ha perso le ultime quattro giornate di campionato.: Suzuki; Balogh, Delprato, Leoni, Valeri; Sohm, Estévez; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny.. Pecchia.: Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Belhayane, Harroui, Lazovic; Suslov; Sarr.. Zanetti.

