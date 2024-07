Dall'Argentina - Inter, in arrivo un'offerta per Correa dall'Aek

Getty

Nulla di concreto, tante possibiltà, un'unica certezza. Il futuro divedrà un'estate ricca di rumors di mercato, perché dopo il flop dell'operazione con ile il mancato riscatto che ha riportato l'ex-Lazio all'Inter, ora è il tempo di provare a definire un futuro che possa essere quanto più definitivo possibile.E la certezza è e resta la scelta del club nerazzurro di non ritenerlo e considerarlo un giocatore utile per la prossima stagione. Inizierà alla corte di, ma per l'attacco nerazzurro non è un'opzione e, anzi, è già stato comunicato all'agente del giocatore di provare a trovare una nuova sistemazione.

E dopo le voci su un ritorno alla Lazio, quelle sul Como e anche l'opzione Monza e Fiorentina, oggi èla società che più sta spingendo per trovare una soluzione per acquistarlo., e con un contratto in scadenza 30 giugno 2025 non è possibile un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Difficile, non impossibile, le parti secondo Tyc Sports stanno trattando.