Serie A, quale sarà la prima partita della stagione 2024/25

un' ora fa



Ore febbrili per gli appassionati della Serie A. Dopo degli Europei da dimenticare, è già quasi tempo di rituffarsi nelle gesta dei calciatori del nostro massimo campionato.



Nella giornata di giovedì 4 luglio è in programma il primo appuntamento ufficiale della stagione 2024/25: la presentazione dei calendari. C'è una certezza nelle tante ovvie incertezze su come saranno disposte le 38 giornata. Ad aprire il campionato sarà l'Inter, campione uscente che scenderà in campo sabato 17 agosto nell'anticipo per iniziare col piede giusto la caccia alla riconferma e al ventunesimo Scudetto.