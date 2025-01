Serie A, quando si giocano e Bologna-Milan e Fiorentina-Inter, anticipi e posticipi delle prossime tre giornate

Getty Images

Ora si sa quando saranno recuperate Fiorentina-Inter e Bologna-Milan. La Serie A ha ufficializzato le date dei due incontri e non solo, anche anticipi e posticipi delle giornate 24, 25 e 26 del massimo campionato.



Con una nota ufficiale, la Lega di A ha comunicato le date per i due match e chiarito il calendario dei prossimi turni.



FIORENTINA-INTER - Fiorentina-Inter, match valido per la 14esima giornata (1 dicembre 2024) interrotta al 16' del primo tempo per il malore occorso a Edoardo Bove, sarà ripresa giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 20.45. Curiosamente, le due squadre si affronteranno quattro giorni più tardi, il 10 febbraio, a San Siro per la gara di ritorno.

24a GIORNATA SERIE A

- Da recuperare in toto invece Bologna-Milan della nona giornata (26 ottobre 2024), rinviata per maltempo: si giocherà mercoledì. Qualora, tuttavia, i rossoneri non si qualificassero agli ottavi di UEFA Champions League, allora la partita sarà programmata- Contestualmente, sono stati resi noti anticipi e posticipi delle prossime tre giornate di campionato. Di seguito il calendario completo., ore 20.45 - Como-Juventus (DAZN, SKY)

25a GIORNATA SERIE A

, ore 15.00 - Hellas Verona-Atalanta (DAZN), ore 18.00 - Empoli-Milan (DAZN), ore 20.45 - Torino-Genoa (DAZN, SKY), ore 12.30 - Venezia-Roma (DAZN), ore 15.00 - Cagliari-Parma (DAZN), ore 15.00 - Lazio-Monza (DAZN), ore 18.00 - Lecce-Bologna (DAZN, SKY), ore 20.45 - Napoli-Udinese (DAZN), ore 20.45 - Inter-Fiorentina (DAZN), ore 20.45 - Bologna-Torino (DAZN)

, ore 15.00 - Atalanta-Cagliari (DAZN), ore 18.00 - Lazio-Napoli (DAZN), ore 20.45 - Milan-Hellas Verona (DAZN, SKY)ore 12.30 - Fiorentina-Como (DAZN), ore 15.00 - Monza-Lecce (DAZN), ore 15.00 - Udinese-Empoli (DAZN), ore 18.00 - Parma-Roma (DAZN, SKY), ore 20.45 - Juventus-Inter (DAZN), ore 20.45 - Genoa-Venezia (DAZN, SKY)





26a GIORNATA SERIE A



Venerdì 21 febbraio 2025, ore 20.45 - Lecce-Udinese (DAZN)

, ore 15.00 - Parma-Bologna (DAZN), ore 15.00 - Venezia-Lazio (DAZN), ore 18.00 - Torino-Milan (DAZN), ore 20.45 - Inter-Genoa (DAZN, SKY), ore 12.30 - Como-Napoli (DAZN), ore 15.00 - Hellas Verona-Fiorentina (DAZN), ore 18.00 - Empoli-Atalanta (DAZN, SKY), ore 20.45 - Cagliari-Juventus (DAZN), ore 20.45 - Roma-Monza (DAZN, SKY)