Serie A, quote retrocessione: precipita il Genoa e risale il Cagliari. Empoli, ancora fiducia dei bookie

Il pesante 5-1 subito dall'Atalanta fa scendere ildi Alberto Gilardino al terzultimo posto in classifica e la sua quota retrocessione precipita da 5 a 3, su Snai . La sconfitta nel derby veneto con il Verona conferma invece il Venezia di Eusebio Di Francesco come squadra più a rischio per la discesa in Serie B, offerta a 1,50. Grazie al pareggio con la Juventus, risale il Cagliari, da 1,80 a 2,62, appaiato al Parma e aldi Alessandro Nesta, ancora a secco di vittorie ma in grado di fermare la Roma con l'1-1 del Brianteo. In leggera risalita, da 2,50 a 2,75, il Lecce di Luca Gotti – nonostante la sconfitta con l'Udinese – che precede di poco il Verona di Paolo Zanetti, proposto a 3. Non paga dazio l'Empoli dopo il primo ko stagionale contro la Lazio: i toscani restano stabili a 4. Naviga ancora in acque tranquille il Como anche dopo la battuta d'arresto del Maradona: la retrocessione degli uomini di Fabregas paga infatti 7. Molto più in alto l'Udinese a 11 e il Bologna a 15