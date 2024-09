Dalla Spagna, ex Juventus: Szczesny ha detto sì al Barcellona, ecco quando sarà annunciato

, pronto ad affidargli la difesa dei propri pali in sostituzione di Marc-André Ter Stegen, costretto a saltare tutta la stagione in corso a causa della rottura totale del tendine rotuleo. Sulla situazione dell’estremo difensore polacco, appena ritiratosi dal calcio dopo aver rescisso consensualmente il proprio contratto – era in scadenza al 30 giugno 2025 - con la Juventus, giunge un nuovo interessante aggiornamento. Secondo quanto riportato da El Chiringuito,Superata, dunque, la concorrenza delle alternative Keylor Navas, Jordi Masip, Edgar Badia e Loris Karius.

, un'impresa non semplice per un ritorno in campo immediato che avrebbe del clamoroso. Fondamentale, a quanto filtra, oltre al lavoro da parte dell'agenzia che rappresenta Szczesny (la CAA Stellar), anche i vari messaggi da parte dei tanti tifosi del Barcellona che stanno continuando a convincere il 34enne polacco a rimettere i guantoni e difendere i pali della società catalana, attualmente prima in Liga a punteggio pieno dopo i primi sei impegni ufficiali in campionato.

