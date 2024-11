Serie A, sorpresa Giudice Sportivo: niente giallo per Retegui, ammonito Neres. Tre squalificati

Getty Images

Tre giocatori squalificati per la 12esima giornata di Serie A. Sono state rese note le decisioni deldopo l'ultimo turno di campionato, con sanzioni per tesserati e club.Cinque società sono state multate (Hellas Verona, Roma, Bologna, Napoli e Udinese), mentre sono tre i calciatori fermati per un turno:del Cagliari,dell'Hellas Verona.Squalificato per una giornata anche, tattico di Fonseca al Milan.Entrano in diffidadell'Udinese edella Lazio, ma proprio dalle ammonizioni arriva la sorpresa:, nonostante si sia tolto la maglia per esultare al gol realizzato contro il Napoli. C'è invece l'ammonizione perdel Napoli.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Hellas Verona, Lazio, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

deliberasalvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara ed al 28° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere infine, al 31° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori; nel corso della gara, lanciato due fumogeni e due petardi nel recinto di giuoco, uno di questi, al 30° del primo tempo, in prossimità dei fotografi posizionati all'altezza di una bandierina del calcio d'angolo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato un coro insultante nei confronti del Presidente di altra squadra.per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI NON ESPULSI



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE



PRIMA SANZIONE

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

d) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

: per avere, al 10° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.: per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale.