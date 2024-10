Getty Images

: Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Walukiewicz; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Masina; Adams, Sanabria. All. Vanoli.: Audero; Goldaniga, Kempf, Dossena, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.: Ayroldi: 3' Strefezza (C)25'Fadera soffia il pallone a Coco, prontissima l'uscita di Milinkovic che gli chiude lo specchio.23' Altra conclusione da fuori di Ricci, dall'altra parte, stesso risultato di Paz.11' Paz prova da fuori area in torsione, col destro: pallone fuori.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Torino-Como in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Ilall'assalto della diligenza granata. Gli uomini di Fabregas, 9 punti in 8 giornate, hanno a tiro ildi Vanoli, che si presentano all'alba della nona di campionato con 11 lunghezze conquistate. Orfani a lungo di capitan Zapata, i piemontesi si affidano a Sanabria-Adams in avanti, mentre la zolla dell'infortunato meno grave Ilic viene consegnata nuovamente a Vlasic. Per i lariani, invece, un solo cambio: recuperato Sergi Roberto, non Van der Brempt che viene sostituito da Goldaniga sulla corsia di destra della difesa.