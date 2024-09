Getty Images

Prosegue ladellailaffronta ilallo Stadio Olimpico Grande Torino.I granata di Vanoli sono ancora imbattuti in campionato (pareggio contro il Milan all'esordio, poi vittorie contro Atalanta e Torino) e con un successo si garantirebbero almeno un altro turno in vetta alla classifica.I giallorossi di Gotti invece nell'ultimo turno contro il Cagliari hanno trovato i primi tre punti del campionato e puntano a incrementare il bottino.: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pederson, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Vanoli.

: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Berisha, Rebic; Krstovic. All. Gotti.