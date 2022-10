Empoli-Monza (sabato ore 15) è l'anticipo che apre la decima giornata di campionato in Serie A. A seguire nello stesso giorno la Juve di Allegri cerca il riscatto nel derby di Torino, poi in serata l'Atalanta riceve il Sassuolo a Bergamo.



Domenica all'ora di pranzo l'Inter gioca a San Siro contro la Salernitana dell'ex nerazzurro Candreva. Alle 15 turno interno anche per la Lazio, che ospita all'Olimpico la sorpresa Udinese, mentre la Cremonese scende in campo a La Spezia.



Alle ore 18 il Napoli riceve il Bologna di Thiago Motta al Maradona. Poi in serata a Verona il Milan campione d'Italia battezza il nuovo allenatore dell'Hellas, Bocchetti.

Lunedì si chiude con due posticipi: prima la Roma è impegnata a Genova contro la Sampdoria e poi la Fiorentina fa visita al Lecce dell'ex Corvino.



IL PROGRAMMA:



Sabato 15 ottobre

15:00 Empoli-Monza (Dazn)

18:00 Torino-Juventus (Dazn)

20:45 Atalanta-Sassuolo (Dazn e Sky)



Domenica 16 ottobre

12:30 Inter-Salernitana (Dazn e Sky)

15:00 Lazio-Udinese (Dazn)

15:00 Spezia-Cremonese (Dazn)

18:00 Napoli-Bologna (Dazn)

20:45 Verona-Milan (Dazn)



Lunedì 17 ottobre

18:30 Sampdoria-Roma (Dazn)

20:45 Lecce-Fiorentina (Dazn e Sky)



NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI