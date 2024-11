Serie A, ufficiale la richiesta di una finestra di calciomercato a giugno: servirà per il Mondiale per Club 2025

Dopo le enormi polemiche che la sua creazione ha suscitato, il Mondiale per Club Fifa che si terrà nell'estate 2025 negli Stati Uniti sta già cambiando il mondo del calcio dato che, per la prima volta, un torneo si terrà a cavallo fra due stagioni e, di conseguenza, dovrà per forza impattare sul come le squadre potranno essere costruite. Da quicon la Fifa che ha mosso il primo passo nei giorni scorsi e con la Serie A che si è immediatamente mossa.Nei giorni scorsi la Fifa ha infatti comunicato ufficialmente, con una nota pubblicata attraverso i propri portali, che consentirà alle associazioni affiliate di tutti le squadre che prenderanno parte al Mondiale per club di aprire una finestra di mercato extra nei primi giorni di giugno rispetto a quella già prevista e che si aprirà come di consueto il 1° luglio.

La Fifa ha aperto alla possibilità e ora sta aspettando le risposte delle varie leghe nazionali echiedendo ufficialmente di poter avere una finestra di mercato anticipatae con trasferimenti già validi per la stagione sportiva 2025/26. La decisione finale sarà poi presa in Consiglio Federale.