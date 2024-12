Serie A, un campionato così non si vedeva da 41 anni: come finì allora, chi vinse e cosa può dirci di questo

Simone Gervasio

, ossia quando ormaiè già stato messo agli archivi. Unper gli appassionati neutrali del nostro calcio (ammesso ce ne siano), unper i tifosi delle squadre coinvolte in questa tonnara fatta dapraticamente a ogni turno. In pochi giorni, qualsiasi team del gruppo, anche il primo, potrebbe ritrovarsi in un battibaleno al sesto, mediocre, posto.per la Serie A, soprattutto da quando ogni vittoria viene premiata cone non con due come accadeva in passato.nella nostra lega, ben più avvincente di tutte le altre d’Europa che, a questo punto, vedono le distanze già ben più nitide.

- Difficile ritrovare un caso del genereL’ultima volta che, in un punto così avanzato del torneo, si erano ritrovate così tante squadre in così pochi punti correva l’annodell'attuale campionato, quando, era stato infatti. All'epoca, i punti per vittoria, come detto, erano ancora 2 e,Questa stagione insomma sta esaltando tutti per bellezza del gioco delle prime, competitività massima e un sorprendente equilibrio nei piani alti della classifica.Se dall', campione d'Italia in carica e terza a 28 punti, ci si poteva attendere una riconferma, lo stesso si può dire di. Seppur reduci da un'annata horror, gli azzurri si sono affidati all'usato sicuro die, in men che non si dica, si sono ripresi la. Anche i bianconeri hanno cambiato, scegliendoe cucendogli addosso unad hoc: la Juve è sìma con la vetta a portata diA far saltare il banco sono state. L'è ormai undi quest'aria rarefatta e, reduce dalla vittoria dell', ha saputo fare il solito mercato intelligente, vendendo al momento giusto e rimpiazzando i partenti. Così facendo si è piazzata in un momentaneo secondo posto a 28 punti. Ben più inattese sono invece le prestazioni di, appaiate a 28 punti, al quarto e quinto posto. Hanno cambiato entrambe, con, e sono partite a razzo. Riusciranno a reggere? In attesa di capirlo, intanto, ci sono ancheche a piccoli passi si riaffacciano ai piani alti e aspettano errori per rientrare, distanti come sono di 3 e 4 punti.

Ma, tornando a quel fatidicoVediamo com’è andata, nel tentativo magari di scoprire qualcosa in più anche di quelche si chiamaAlla dodicesima, come detto, laera lae ileraa tre punti di differenza. Una giornata dopo, alla tredicesima, la stessa che si è disputata nello scorso weekend, in vetta c’era ancora la, con alle calcagnaUn punto in meno per, mentre. Ma, prima di capire come andò a finire, riavvolgiamo il nastro e ricordiamo ie idi queste squadre in lotta tra loro.

Nel 1983, ladie, senza, passato alla Sampdoria, porta in casa. La squadra ha grosse aspettative su di sé e vuole bissare il secondo Scudetto. Ladisaluta colonne comee scommette suin porta, su, nuova riserva di Platini, e suin attacco. L'dipromuovetra i pali e l'attaccante, tornato dal prestito al Milan. I rossoneri sono reduci dalla promozione dalla B:– che verrà esonerato prima della fine del campionato poiché aveva già trovato un accordo con l’Inter per la stagione successiva - riporta alla base Filippoe punta sull’ingleseche si rivelerà un flop da 5 gol in 30 presenze. Ildiriparte dal quarto posto della stagione precedente e prendeper disputare la Coppa Uefa, dalla quale esce al secondo turno. Cambia molto ladiche prendee riporta a casama il colpo dell’estate lo fache si regala e regala all'Italia. Squadre solide ai nastri di partenza sono anche ildie ladi. Sono i friulani a partire col botto, con un 5-0 esterno.. Il brasiliano chiude la stagione condi cui 5 in Coppa Italia. Fin dai primi fine settimana, si capisce che. Alla quinta giornata, la Juve è in testa con 9 punti, la Roma, che pure era partita meglio, si fa superare e si ferma a 8. Attardate soprattuttoa 4 e 3. Partono male e, a differenza delle milanesi, non si rialzanoche chiuderanno il campionato undicesimo e tredicesima, salvandosi all’ultimo. Il primo scontro diretto tra le due contendenti si gioca in Piemonte, finisce pari e tiene i bianconeri avanti con un margine di un punto.

Al giro di boa è sempre laI granata di capitandisputano unall'inseguimento dei cugini, non lo replicano però in quello di, finendodopo un vistoso calo tra gennaio e febbraio. Perde contatto anche ladiche chiude, come un anno prima. Lo Scudetto arriverà tra qualche anno, nel. Vivacchia anche ilche fa una discreta stagione dopo il ritorno in A, finendo. Buona invece quella delche, nonostante velleità da Scudetto, nella prima parte, si accontenta alla fine di une di unaUna delle peggiori in partenza,, grazie a quella che sarà la miglior difesa del torneo, si rialza pian piano e chiude. Si tratta dell’anno in cui avviene il passaggio di proprietà da. Davanti ai nerazzurri una sorprendente, guidata in campo dal talento die non frenata neanche dalla frattura di tibia e perone al capitano. Inter e Fiorentina staccano dunque il pass per la Coppa Uefa. Lo Scudetto però èNei giallorossisi infortuna e salta l'intera stagione. Avvantaggiati, i bianconeri cadono sul campo del Verona a marzo, riescono però a reggere nelloe a portare a casa un pareggio.Non paga, la Juve vince anche lain finale sul Porto per 2-1. È una delle versioni più forti del club. Davanti a, giocano. Sulle fasce, in mezzo al campo. In avanti Paolo, imbeccato da. Il francese èper il secondo anno consecutivo, conuna in più di Zico, vincerà anche glid’estate. Per i giallorossi, nonostante la vittoria dellae la qualificazione alla, arriva un altro shock dopo il secondo posto. La squadra di Liedholm infattiA fine anno se ne andranno l’allenatore e il capitano. Quello che fino ad almeno la sua metà era stato etichettato come il campionato più equilibrato di sempre si conclude dunque con laNonostante le tante squadre in lotta,Per vincere campionati così, più che far propri gli scontri diretti, serve insomma continuità ed evitare alti e bassi che possono risucchiarti in zone poco nobili della classifica, serve non "buttare" punti con squadre di livello inferiore. Chissà che Antonioche, nel 1983/1984 era alle prime armi nelle giovanili deled è ora primo col Napoli, non prenda ad esempio proprio questo campionato del passato.