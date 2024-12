Milan, che guaio: infortunio per Leao

Getty Images

Un'altra tegola molto pesante per ilUna pessima notizia per Paulo Fonseca e per la formazione rossonera nella partita del Bentegodi, anticipo della 17esima giornata della Serie A 2024/25: l'attaccante portoghese lascia il campo scuotendo la testa e per il Diavolo viene meno un altro leader tecnico.- Alla mezz'ora di gioco, sul risultato di 0-0, arriva l'episodio. Leao, che aveva in precedenza tentato qualche accelerazione, si accascia a terra e chiede il cambio. Fonseca manda a scaldare Francesco Camarda, ma poi cambia idea e al 32' inserisce Theo Hernandez al posto del portoghese infortunato, alzando Alex Jimenez da terzino sinistro ad esterno alle spalle di Abraham.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- Per Leao si tratta con ogni probabilità di un. Lo stesso giocatore ex Lille e Sporting, ai medici del Milan, ha fatto segno di aver sentito- Non è ancora possibile dire quanto starà fuori Leao, è necessario attendere gli esami strumentali per stabilire l'entità del problema. La speranza del Milan è che l'attaccante si sia fermato in tempo prima di aggravare la situazione.