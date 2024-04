L'anticipo delladioffre l'incrocio tra. Galletti impelagati nella lotta per non retrocedere resa ancor più in salita dal pareggio di Modena e dal successo dello Spezia sull'Ascoli, che ha accorciato ulteriormente la classifica in coda. I grigiorossi, di contro, col ko interno inatteso per mano della Feralpisalò sono scivolati a -2 dal secondo posto venendo scavalcati dal Como., in programma, andrà in scena allo stadio 'San Nicola' di Bari con calcio d'inizio previsto alle

Brenno, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Maiello, Lulic, Sibilli, Morachioli, Diaw. A disp.: Pissardo, Benali, Bellomo, Achik, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Colangiuli, Acampora, Puscas, Aramu, Dorval. All. G. IachiniJundal, Ravanelli (c), Collocolo, Sernicola, Ghiglione, Vazquez, Antov, Majer, Lochoshvili, Johnsen, Tsadjout. A disp.: Saro, Marrone, Pickel, Falletti, Ciofani, Buonaiuto, Afena-Gyan, Castagnetti, Abrego, Quagliata, Coda, Zanimacchia. All. G. StroppaBari-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202), mentre per vederla in tv su DAZN occorrerà scaricare l'app su un televisore compatibile o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast nonché console PlayStation e XBox.

Bari-Cremonese, inoltre, sarà visibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e utilizzando Sky Go.