Tornano i campionati, sia all'estero sia in Italia, dopo la pausa per le Nazionali: da noi è laa partire un giorno prima della Serie A, e ad aprire la quinta giornata di campionato è il derby emiliano traun po' meglio i bianconeri neopromossi fino a questo momento, con due vittorie e due sconfitte, l'ultima contro lo Spezia il 1 settembre; per i gialloblù un solo successo, alla seconda col Bari, poi un pari e due ko. Calcio d'inizio alle 20:30 al Dino Manuzzi-Orogel Stadium.Pisseri; Curto, Ciofi, Mangraviti; Adamo, Bastoni, Calò, Donnarumma; Berti, Antonucci; Shpendi. All.: Mignani.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Cesena-Modena in diretta su DAZN

Guarda su DAZN

: Gagno; Di Pardo, Zaro, Caldara, Cotali; Battistella, Gerli, Santoro; Caso, Palumbo; Mendes. All.: Bisoli.