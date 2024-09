Caldara, intervento a martello su Berti in Cesena-Modena: rosso diretto

Una serata da dimenticare, un'altra nel tormentato arco di tempo che ha fatto seguito ai tanti problemi fisici una volta lasciata l'Atalanta per: il difensore, passato in Serie B al Modena in estate, si è visto sventolare in faccia un cartellino rosso diretto nella ripresa della gara d'apertura della quinta giornata di Serie B in casa del Cesena.Poco dopo l'ora di gioco, sul punteggio di 2-2, transizione offensiva del Cesena e palla che arriva a Berti: il centrocampista si muove bene, la sposta e Caldara, entrato chiaramente con l'intento di colpire il pallone, arriva a martello sulle tibie del giovane ex Primavera della Fiorentina. Inizialmente è solo giallo, ma una revisione al Var porta al cambio di decisione e al cartellino rosso, mentre Berti si rialza a fatica con le lacrime agli occhi.