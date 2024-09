Sassuolo, Carnevali apre a Caputo: "Può essere. In Serie B dobbiamo correre"

GETTY

Ilvuole tornare immediatamente in Serie A e per farlo deve cercare di adattarsi, nel più breve tempo possibile, alla categoria della Serie B dove ci sarà da combattere. L'ad dei neroverdi,ha concesso un'intervista a Sky Sport in cui ha parlato delle scelte fatte in estate e di un possibile ritorno di Caputo dal mercato degli svincolati."Sappiamo che sarà una stagione difficile, ma sono convinto di avere una ottima squadra e un ottimo allenatore. Ancora però dobbiamo assetarci, con qualche altalena di troppo nelle prime quattro gare".

"Dobbiamo capire bene lo spirito della B, perché bisogna correre tanto. Fortunatamente è finito il calciomercato, con tanti giocatori che siamo riusciti a trattenere e altri che invece abbiamo ceduto per permettere loro di affrontare nuove avventure professionali"."Grosso? Sono convinto che possa dare tanto. Il mister sul piano umano è una grande persona e sotto quello tecnico ho visto un ottimo professionista. Sempre con l'idea di proporre bel gioco"."Noi adesso dobbiamo aspettare il mercato di gennaio. È vero che ci sono ancora delle possibilità e dobbiamo rimanere sempre vigili. Caputo? Può essere, ma la rosa è già importante e dobbiamo valutare bene ogni aspetto"